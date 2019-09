Wikingerlager in Groß Raden : Schilder hoch, Schwerter gezückt.

Hobby-Wikinger haben das Freilichtmuseum in Groß Raden in Beschlag genommen.

von mbei

14. September 2019, 12:36 Uhr

Sie zücken Schwerter und Lanzen, heben ihre Schilder und stellen sich dem Kampf: Hobby-Wikinger haben das Freilichtmuseum in Groß Raden in Beschlag genommen und trainieren an diesem Wochenende mit ihren Waffen.

Die Akteure kommen von der Wikingergruppe Huskarlarna sowie Gästen aus Schweden und Dänemark . Rund 60 Aktive, die das frühe Mittelalter zu ihrem Hobby gemacht haben, vermitteln noch bis Sonntag ein Bild aus dem Alltagsleben der Nordmänner vor hunderten Jahren.

Das Museum ist von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.