Nordwestmecklenburg : Trickbetrüger machen Telefontaste eins richtig teuer

Anrufmasche des falschen Polizisten per Bandansage erstmals in Nordwestmecklenburg aufgetaucht. Zwei gemeldete Anrufe in der Woche.

Lübow | Eine neue, fiese Betrugsmasche der Marke „falscher Polizist“ hat Nordwestmecklenburg erreicht. Eine 38-jährige Frau aus Lübow wurde laut Wismarer Polizei „von unbekannt per Bandansage angerufen“. Auf dem Band habe sich eine männliche Stimme als Hauptkriminalpolizist ausgegeben, so Polizeisprecherin Annette Schomann gegenüber unserer Redaktion. Ihr Per...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.