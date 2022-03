Hilfstransport der Caritas : Rainer Birkholz kehrt mit Flüchtlingen aus der Ukraine zurück

Erfolgreiche Spendenaktion der Caritas: Ein Tross bringt 120 Tonnen mit Hilfsgütern in die Westukraine. Drei Familien flüchten nach Deutschland.

Witzin | Spenden über Spenden mit Hilfsgütern aus ganz Europa rollen in Richtung Ukraine. Einen davon hatte die Caritas im Norden mit einem Fahrzeugtross auf den Weg gebracht. Dabei ist der Witziner Rainer Birkholz. Sein Laster war voller Medikamente, die er direkt zu einem Kinderkrankenhaus in Ivano-Frankivsk in der Westukraine brachte. Die Caritas schickt Hi...

