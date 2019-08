Witzin : Schnelle Hilfe: Fahrzeug wieder einsatzbereit

Die Freude war groß: Um 19.30 Uhr rollte am Sonnabend das „neue“ Löschgruppenfahrzeug vor das Witziner Gerätehaus.

von Roswitha Spöhr

05. August 2019, 05:00 Uhr

Die Freude war groß: Um 19.30 Uhr rollte am Sonnabend das „neue“ Löschgruppenfahrzeug vor das Witziner Gerätehaus. Um 4 Uhr hatte sich Wehrführer Edwin Schmied mit weiteren fünf Männern und zwei Frauen der Wehr auf den Weg nach Ennepetal bei Köln gemacht, um das Ersatzfahrzeug nach Witzin zu holen. Ausgestattet ist es mit Allrad, fest eingebauter Heckpumpe, Tragkraftspritze und einem 800-Liter-Wassertank. Wie berichtet, gab es bei ihrem 30 Jahre alten Löschfahrzeug vor 14 Tagen einen Getriebeschaden, dessen Reparatur sich nicht mehr lohnt. „Dass wir so schnell Ersatz bekommen haben, war nur dank der guten Kommunikation, auch per Email, zwischen Feuerwehr, Gemeindevertretern und Amt möglich“, sagt Bürgermeister Hans Hüller.