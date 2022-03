Neue Geschäftsidee : Witzin erhält ersten Anger-Dorfladen mit Selbstbedienung

Zwei in der Sternberger Region aufgewachsene Brüder gründen Unternehmen, das Schiffscontainer zu Selbstbedienungsläden umfunktionieren will. Witzin soll im Sommer als erster Standort eröffnet werden.

Witzin | Wer in einem kleinen Dorf lebt und etwas einkaufen will, muss heute meist erst einmal ins Auto steigen. Selbst für ein paar Kleinigkeiten ist eine Fahrt zum Einkaufsmarkt in der nächsten Stadt nötig. Denn es gibt nur in wenigen Dörfern Geschäfte. Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Die beiden aus der Sternberger Region stammenden Brüder ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.