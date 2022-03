Krieg in der Ukraine : Witziner beladen Laster mit Hilfsgütern für die Westukraine

Rainer Birkholz begleitet kommende Woche einen Konvoi der Caritas-Spendenaktion Norddeutschland und bringt auf dem Rückweg seine ukrainische Frau Natalja nach Witzin.

Witzin | Spenden über Spenden für Menschen in der Ukraine, die durch den Krieg in Not geraten sind: Am Donnerstag beluden Ehrenamtliche in Witzin einen 40-Tonner und zwei weitere Laster mit Hilfsgütern aus ganz Norddeutschland. Es ist ein Teil der vielen Spenden, die nach einem Aufruf der Caritas zusammenkamen. Bei Rainer Birkholz aus Witzin, der seine zweite ...

