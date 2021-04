Gastkolumne der Witziner Dörpschaft : Woher die Osterbräuche stammen und wie wir sie 2021 begehen

Warum feiern wir Ostern? Was ist in diesem Jahr anders? Eine Gastkolumne von Willfried Thomä aus Witzin.

Witzin | Warum feiern wir Ostern, wo kommt das Fest her? Wie haben wir es in der Vergangenheit begangen und was ist in diesem Jahr anders? Für die Christen unter uns sind die Osterfeiertage mit dem Tod Jesu am Karfreitag und seiner Auferstehung am Ostersonntag das zentrale Ereignis in ihrem Glauben. Der Tod wird nicht als das Ende, sondern als der Neubeginn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.