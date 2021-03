Wohngebiet Karl-Marx-Straße : Neue Spielgeräte für Sternberg

Dieses Jahr soll auf Spielplatz in Karl-Marx-Straße investiert werden. Sozialausschuss macht Vorschlag.

Sternberg | Schon lange wünschen sich Kinder aus dem Wohngebiet Karl-Marx-Straße neue Spielgeräte. Einige hatten dazu sogar ein Bild gemalt und es an Bürgermeister Armin Taubenheim geschickt. In diesem Jahr soll der Wunsch endlich wahr werden. Die Stadt will 2021 in den Spielplatz investieren. Das versicherte Taubenheim am Dienstag gegenüber unserer Redaktion. ...

