Neues Wohngebiet in Warin : Vollsperrung im Neuklosterweg wegen Erschließung

Umleitung vom kommenden Montag an bis Ende September wegen Verlegung der Vorsorgungsleitungen

Warin | Vollsperrung im Rahmen der Erschließung des neuen Wariner Baugebietes am Neuklosterweg in Warin ab kommendem Montag, dem 29. März. Die Sperrung geht bis zum 30. September. Grund sind laut Auskunft von Bürgermeister Björn Griese „Arbeiten im vorderen Bereich des Teilstücks“. Konkret wird der Neuklosterweg an der Stelle komplett aufgerissen, um alle Ver...

