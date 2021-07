Mit dem Pilzberater unterwegs : Hang am Woseriner See gleicht einem Raritäten-Kabinett

Auf Pilz-Lehrwanderung hat Reinhold Krakow auch den Trügerischen Hexen-Röhrling entdeckt. Es ist der zweite Fundort in MV. Die nächste Tour führt in die Jülchendorfer Buchen.

Woserin | Die Hangterrassen zum Woseriner See gelten als Raritäten-Kabinett, sagt Pilzberater Reinhold Krakow. Das habe sich bei der jüngsten Lehrwanderung in den Buchenwäldern des Hohen Holzes, am Woseriner See und am Rande des Naturschutzgebietes Kläden entlang einmal mehr bewiesen. „Wir haben Trügerische Hexen-Röhrlinge gefunden, in allen ihren Erscheinungsf...

