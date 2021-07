Durch Corona-Lockerungen : Weniger Schnelltests in Sternberg, Brüel und Warin

Trotzdem bleiben Testzentren von Montag bis Sonnabend geöffnet. In Sternberg gibt es den Nachweis jetzt auch in englischer Sprache.

Sternberg/ Brüel/ Warin | Die ehrenamtlichen Teams in den Testzentren in Sternberg und Brüel bleiben angesichts der Lockerungen in der Corona-Pandemie auf Bereitschaft. „Wir halten an dem Konzept fest“, sagt Sternbergs Bürgermeister Armin Taubenheim. Seit einer Woche wird in Sternberg am alten Bahnhof und in Brüel im Gemeindehaus der Kirche täglich nur noch eine Stunde geteste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.