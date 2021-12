Zahrensdorf : Gemeinde Kloster Tempzin investiert: Feuerwehr bekommt ein Rettungsboot

Mit Zahrensdorf-Langen Jarchow kann die sechste von elf Feuerwehren im Amt auf diese technische Ausrüstung im Ernstfall zurückgreifen. In der Gemeinde Kloster Tempzin gibt es 380 Hektar offenes Gewässer.

Zahrensdorf | Es ist knapp vier Meter lang, hat einen Boden aus Aluminium, ein Sicherheitspaket, Paddel und eine Zulassung für sechs Personen. Ein Rettungsschlauchboot gehört jetzt auch zur Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Zahrensdorf-Langen Jarchow. Deren 21 aktive Mitglieder engagieren sich in einer Gemeinde mit vielen Gewässern. Neuhofer See, Keezer See, St...

