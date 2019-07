Brüel : „Ab sofort nur noch Rathaus“

Brüels neuer Bürgermeister Burkhard Liese will zurück zum historischen Namen

von Roland Güttler

11. Juli 2019, 09:45 Uhr

Das Thema bewegt die Brüeler seit längerem: Im Grundbuch steht eindeutig Rathaus, auf der großen Tafel vor der Eingangstür aber unübersehbar „Bürgerhaus“. Und auch auf der Pressemitteilung der Verwaltung in Sternberg zur konstituierenden Sitzung der Brüeler Stadtvertretung am vergangenen Montag stand als Tagungsort „Bürgerhaus“.

Dazu verkündete der neue Brüeler Bürgermeister Burkhard Liese (CDU) quasi als erste Amtshandlung nach seiner Vereidigung: „Spätestens ab heute heißt es wieder Rathaus und nicht Bürgerhaus. Es ist unser Rathaus, darauf können wir stolz sein.“ Für Liese, seit 2004 erster Stellvertreter des Bürgermeisters, kam diese Umbenennung einst „aus der Sternberger Verwaltung“. Hintergrund war die Bildung des Amtes Sternberger Seenlandschaft und dem Wegfall der Verwaltung in Brüel im Jahr 2004. Nach dem Motto: Es gibt nur noch ein Amt, also auch nur ein Rathaus. Das in Sternberg! In Brüel sahen das freilich viele als Beleg für den Bedeutungsverlust gegenüber dem größeren Nachbarn.

Rathaus oder Bürgerhaus? Das könne er auch nicht genau nachvollziehen, betonte Armin Taubenheim, seit Februar 2016 Sternbergs Bürgermeister und Leiter der Sternberger Verwaltung, Anfang des Jahres auf dem Neujahrsempfang der Stadt Brüel. „Persönlich bin ich der Ansicht, dass es sich beim Bürgerhaus immer noch um das Rathaus der Stadt Brüel handelt.“ Dass Taubenheim den Nerv der Brüeler traf, bewies der Beifall von den Gästen des Empfangs.