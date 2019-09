von Michael Beitien

19. September 2019, 13:28 Uhr

Ein Schatten spendender Beitrag für den Klimaschutz und damit für die Zukunft der Kinder soll am 3. Oktober um 10 Uhr in Warin geleistet werden. Anlässlich des 29. Tages der deutschen Einheit lädt der Wariner Bürgermeister Björn Griese zu einer Baumpflanzaktion auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Die kleine Sandhasen“ in der Friedensstraße ein.