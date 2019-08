Neukloster/Metelsdorf : Amtsausschüsse tagen nächste Woche

von Roland Güttler

Die neuen Stadt- und Gemeindevertretungen in der Region haben sich formiert. Nun folgt der Amtsausschuss, der sich aus Vertretern der Kommunen zusammensetzt. Hier werden die Amtsvorsteher und die beiden Stellvertreter gewählt. Den Auftakt macht – wie berichtet – die konstituierende Sitzung im Amt Sternberger Seenland am 5. August um 19 Uhr im Sternberger Rathaussaal. Tags darauf tagt der Amtsausschuss Neukloster-Warin um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Neukloster, Bergstraße 6. Den Abschluss bildet die Sitzung des Amtsausschusses Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen am 7. August um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Metelsdorf. Der jahrelange Amtsvorsteher, Lübows Bürgermeister Wolfgang Lüdtke, trat zu den 2019er-Kommunalwahlen nicht wieder an.