Dabel/Sternberg : Andacht, Vortrag, Speisen

Zum Weltgebetstag laden fünf Orte ein

von Onlineredaktion pett

01. März 2019, 05:00 Uhr

Der Weltgebetstag am heutigen 1. März wurde von Frauen aus Slowenien vorbereitet. In Dabel wird um 19 Uhr ins Pfarrhaus eingeladen. „Nach einer Andacht schließt sich ein Lichtbildervortrag an und der dritte Teil ist die traditionell gemütliche Runde an einer festlich gedeckten Tafel mit landestypischen Speisen. Die Vorbereitungsgruppe freut sich auf viele Besucher“, sagt Ingrid Kuhlmann. In Sternberg feiern die Frauen heute ab 18.30 Uhr im evangelischen Pfarrhaus, in Warin um 17 Uhr in den Räumen der katholischen Kirche, in Brüel um 18 Uhr bei der Adventgemeinde und in Neukloster um 17 Uhr in der Katholischen Kirche.