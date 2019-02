von svz.de

01. Februar 2019, 06:41 Uhr

Runde vier des Skat- und Würfelabends steigt am kommenden Sonnabend um 19 Uhr im Vereinsheim der Witziner Angler. „Alle sind herzlich eingeladen“, so Vereinschef Werner Kröplin. Der Einsatz beträgt fünf Euro. Die Teilnehmer – auch Nichtangler – kommen von überall her; aus Witzin, Brüel, Weitendorf, Dabel oder Mustin. Die abschließende fünfte Winter-Runde steigt im März.