Warin : Anmeldung der Schulanfänger

von Roland Güttler

18. September 2019, 05:00 Uhr

Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2020/2021 erfolgt für die Grundschule Warin in der Zeit vom 23. bis 27. September jeweils in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12 Uhr im Sekretariat der Grundschule.

Anzumelden sind die Kinder, die vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 geboren wurden. Es sind auch die Kinder anzumelden, deren Eltern eine Zurückstellung wünschen. Bitte die Geburtsurkunde des Kindes mitbringen.

Eine Besonderheit ist, dass die Eltern aus den Gemeinden Jesendorf und Ventschow sich entscheiden können, ob ihr Kind in Warin oder in der Grundschule Lübow eingeschult wird. In den vergangenen Jahren fiel die Wahl überwiegend auf Lübow. Hier erfolgt die Anmeldung vom 1. bis 31. Oktober, außer in der Ferienwoche, in der Zeit von 7 bis 11 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung (03841/785822).

Zum Einzugsbereich der Grundschule Warin gehören die Ortschaften: Warin, Allwardtshof, Graupenmühle, Klein Labenz, Groß Labenz, Groß Labenz-Ausbau, Mankmoos, Pennewitt, Wilhelmshof, Waldheim,

Bibow, Dämelow, Hasenwinkel, Neuhof, Nisbill, Jesendorf, Büschow, Neperstorf, Trams, Trams-Ausbau, Ventschow, Kleekamp.