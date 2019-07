von svz.de

09. Juli 2019, 07:39 Uhr

„Wälder, Moore und der geheimnisvolle Schwarze See“ ist eine

Wanderung in Begleitung eines Naturparkrangers auf dem Waldlehrpfad Sülten überschrieben, zu der

am heutigen Dienstag, 9. Juli, und auch noch einmal am 6. August eingeladen wird. Treffpunkt ist am alten Forsthof Sülten. Die fünf Kilometer lange Tour beginnt um 10 Uhr und dauert bis zirka 13.30 Uhr.