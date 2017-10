Warin : August-Cords-Park in Geisterhand

vergrößern 1 von 2 Foto: Kerstin Erz 1 von 2

Auch in diesem Jahr hatte die „Kleine Hexe“ ihre Gruselfreunde und Geistergestalten wieder in den Wariner August-Cords-Park zum Feiern eingeladen. Schließlich war Halloween-Zeit. Hexen, Skelette, Geister, blutende Zombies, Fledermäuse, schwarze Prinzessinnen und Horrorbräute amüsierten sich am Montag bei Musik vom sterblichen, aber geduldeten Peter Behling und seinem Sohn. Beide hatten sich sogar mit einer Horror-Lasershow auf diesen Montagabend vorbereitet.

Es wurde gequatscht und getratscht „hatte man sich doch ein Jahr lang nicht gesehen“. Das galt vorrangig für die großen Gruselgestalten. Die Kleinen tobten im Park umher, rangen miteinander, erschreckten andere, manchmal schon allein durch ihr Aussehen. Für diese, ihre Party hatten sie sich wirklich extrem gruselig geschminkt oder schminken lassen von großen Zauberinnen des Hauses der Zukunft. Dafür sollten sie aber auch von der Kleinen Hexe belohnt werden. Die schönsten, gruseligsten Gestalten bekamen einen Preis, alle anderen gingen auch nicht leer aus und freuten sich über viele Süßigkeiten. Überhaupt gab es Stockbrot und Marshmallows satt.

Heiß begehrt waren die Lose, die schon nach einer knappen Stunde ausverkauft waren. Die Tombola hatte dank großzügiger Sponsoren viele tolle Preise. Den Erlös steckte sich die Kleine Hexe für die nächste große Feier ein.

Gegen die aufkommenden Kälte war eine riesige Feuerschale aufgestellt, die die kleinen Zombies für ihr Stockbrotbacken nutzen konnten. Und gut gegen Kälte waren auch Glühwein und heißer Apfelsaft von Karin und Tini Brandenburg.

Zur Zeit der tiefsten Dunkelheit sammelte die Kleine Hexe dann wie der Rattenfänger von Hameln alle Gruselgestalten zur Horrorwanderung ein. Zur Sicherheit hatten sich alle aber zuvor eine Laterne bei der Sülvst Makt-Gruselbraut basteln können. Damit wurde es unterwegs nicht ganz so dunkel, allerdings blieb es schreckhaft, denn immer wieder waren Laute zu hören und urplötzlich sprangen Geister aus den Büschen. Nach drei, vier Stunden war der Spuk im August-Cords-Park aber plötzlich vorbei.

Die Kleine Hexe verwandelte sich wieder in Annelie Thomas, Vorsitzende des Heimatvereins, die diese Halloweenparty zusammen mit ihren Vereinsmitgliedern, aber auch mit Unterstützung von Angelika Krause vom Sülvst Makt, Birgit Jepsen und einigen Mädchen vom Haus der Zukunft sowie Helfern aus dem Drachenbootverein Warin und Kameraden der Freiwlligen Feuerwehr Warin gestaltete.

In diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt

Die nächste Veranstaltung wird wohl nach langer Zeit einWeihnachtsmarkt im August-Cords-Park. Dies dank der Organisation durch den Heimatverein mit Unterstützung von Drachenbootverein, Sülvst Makt und Haus der Zukunft. Auch Angelverein Petri Heil, freiwillige Feuerwehr, Märchen- und Sagenstraße, Kirchengemeinde, Fußballverein, Imkerverein sowie Sozialausschuss der Stadt konnte Vereinsvorsitzende Annelie Thomas mit ins Organisationsteam holen.