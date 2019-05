Straßenbau Sternberg : Ausbau verzögert sich

von Michael Beitien

Die Tiefbauarbeiten am Mühlenkamp, Walther-Rathenau-Platz und in der Rudolf-Breitscheid Straße sind abgeschlossen. Die Wasserleitungen und die Haupttrasse für den Breitbandausbau sind verlegt. Im Mühlenkamp ist auch die Gasleitung eingebaut, informierte Sternbergs Bürgermeister Armin Taubenheim auf der Stadtvertretersitzung. Jetzt gelte es, den Straßenbau weiter voran zu bringen. „Leider kam es hier zu Verzögerungen, so dass sich die Straßenbauarbeiten nicht nahtlos an die Tiefbauarbeiten anschlossen.“ Am 20. Mai sollen die Straßenbauarbeiten in der Rudolf-Breitscheid Straße beginnen. Es folgen der Mühlenkamp und zum Schluss der Walther-Rathenau-Platz.