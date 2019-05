Warin : Ausflug von Warin zum Landesposaunenfest

Kirchengemeinde organisiert am kommenden Sonntag Ausflug nach Barkow

von Onlineredaktion pett

14. Mai 2019, 05:00 Uhr

Die Wariner Kirchengemeinde organisiert einen Gemeindeausflug zum Landesposaunenfest am kommenden Sonntag, 19. Mai nach Plau am See.

Pastorin Dorothea Kunert macht Appetit: „Haben Sie schon einmal 500 Blechbläser musizieren gehört? Sie sind eingeladen, das mitzuerleben!“ Mit Gemeindebus und Auto geht es zunächst zu einem Bläsergottesdienst in die wieder aufgebaute Kirche zu Barkow; nach einem Mittag in der dortigen „Blechscheune“, dem Zentrum des Posaunenwerkes Mecklenburg-Vorpommerns, geht es zum Fest in das benachbarte Plau zu der auf dem dortigen Burghof stattfindenden Abschlussveranstaltung des Landesposaunenfestes. Zum Tagesabschluss lockt eine Kaffeepause im Burgmuseum. Der Ausflug kostet etwa 25 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Abfahrt ist um 8.30 Uhr ab Pfarrhaus Warin geplant.