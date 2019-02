Wamckow bei Sternberg : Auto prallt gegen Baum

Am Sonntag gegen 16 Uhr kam es zu einem schweren Unfall.

von Michael-Günther Bölsche

17. Februar 2019, 17:25 Uhr

Ein Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Mit einem Seil haben Feuerwehr und Rettungssanitäter versucht, das Auto in eine Position zu bekommen, in der sie an die beiden Insassen herankommen können.

Der Fahrer und der Beifahrer, beide lebensbedrohlich verletzt, wurden ins Klinikum Schwerin gebracht.

Insgesamt 52 Kameraden verschiedener Wehren, drei Notärzte und ein Team vom Rettungsdienst waren vor Ort.

Mehr Information folgen in Kürze.