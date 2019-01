Dorf Mecklenburg : Ball der Bauern und Jäger im Nordwesten

von Roland Güttler

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Bauern und Jäger sind nicht nur übers Jahr Partner, seit 2017 feiern sie im Nordwestkreis gemeinsam. Heute um 19.30 Uhr steigt in der Mecklenburghalle in Dorf Mecklenburg die dritte Auflage des Bauern- und Jägerballs, erneut organisiert vom NWM-Kreisbauernverband. „Wir gehen damit reihum im Kreis. Im Vorjahr waren wird in Schönberg“, so Sabine Kliesch, Mitarbeiterin beim Kreisbauernverband. Angefangen hatte es 2004 mit dem Bauernball, „später klinkten sich die Jäger mit ein“, betont Kliesch. Für Unterhaltung heute Abend sorgen die Gruppe „Late-Night-Music“ aus Gadebusch und eine Überraschungs-Showeinlage. Beim Buffet wird, was sonst, auch Wild aus der Region angeboten.