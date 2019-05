Sternberg : Bauarbeiten am Kircheneingang

von Roswitha Spöhr

Am kommenden Montag, dem 13. Mai, beginnen Bauarbeiten am Haupteingang (Westportal) der Stadtkirche. Nach Auskunft der Tischlerei wird dies zirka eine Woche in Anspruch nehmen. Für diese Zeit bleibt die Kirche geschlossen.

Der Gottesdienst am 19. Mai wird stattfinden, informiert die Sternberger Kirchengemeinde. Nach Beendigung der Arbeiten ist dann die Kirche wieder Montag bis Sonnabend von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.