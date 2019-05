von Michael Beitien

13. Mai 2019, 05:00 Uhr

Wenige Tage vor den Neuwahlen steckt der Bauausschuss in Dabel noch mitten in der Arbeit. Heute Abend um 19 Uhr beginnt eine öffentliche Sitzung im Begegnungstreff der Gemeinde. Darin geht es unter anderem um die Fortführung, Änderung und Ergänzung der Straßenbauplanungen Am Mattenstieg und auch um den Vorbereitungsstand für Arbeiten Zu den Achtertannen und Anbindung an den Kukuker Weg.