Golchen : Beim Finale zehn Chöre vereint

Beim Finale kurz nach 17 Uhr wurde es selbst auf der großen Bühne eng: Zehn Chöre sangen gemeinsam „Klinge, Lied, lange nach“,dirigiert von Gudrun Thielmann, Leiterin des Gemischten Chores Rastow. Das war der Abschluss des 3. Kreis-Chorsingens, das

am Sonntagnachmittag über dreieinhalb Stunden lang auf dem Golchener Hof stattfand. Gastgeber Jörg Klingohr alias Bauer Korl setzte sich bei dem letzten Lied des Nachmittags auf eine Bank in der letzten Reihe und hörte andächtig zu.

Für einen Auftritt bei der Veranstaltung hatten sich Chöre und Singegruppen aller Genres im Landkreis Ludwigslust-Parchim bewerben können. Auf zehn war die Teilnahme laut Ausschreibung des Landkreises allerdings begrenzt. Das sei diesmal gut aufgegangen, denn von zunächst elf Bewerbern habe ein Chor wieder abgesagt, so dass alle teilnehmen konnten, erklärte Roswitha Krüger vom Fachdienst Bildung, Kultur und Sport. Und: „Es ist kein Wettbewerb, sondern ein Miteinander, um sich auszutauschen“, so die Verantwortliche vom Landkreis.

In dieser Reihenfolge hatten die Teilnehmer vor Publikum, das bei freiem Eintritt kam und ging, ihren Auftritt: Gemischter Chor Rastow, Kammerchor der Musikschule „Johann Matthias Sperger“ des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Dobbertiner Heimatchor, Hagenower Kietzlerchen, „Kiss of Pop“ der Musikschule „Rock-Pop-Schmiede“ Göhlen, Chor der Kirchengemeinde Brüel, Chor der Chorleiterinnen SüdWestMecklenburg, Postgesangsverein Ludwigslust, Shanty-Chor Plauer Seemänner und Händelchor Parchim.

Charmant moderiert von Bruni Garske, hatte jedes Gesangsensemble rund zehn Minuten die Gelegenheit, eine Auswahl aus seinem Repertoire vorzutragen. Bei den meisten waren es fünf Lieder, bei anderen vier oder drei, wenn diese länger dauerten. Mitunter wurde wie bei großen Fernsehshows mehr oder weniger überzogen, so dass sich das große Finale um gut 20 Minuten verschob.

Mit ihren ganz unterschiedlichen musikalischen Richtungen brachten die Teilnehmer ein Programm auf die Bühne, das kaum abwechslungsreicher hätte sein können. Nach dem Auftakt mit seinem „Rastower Lied“ ging es bei diesem Chor über „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und dem „Limerick-Schunkelwalzer“ bis Mozarts „Verklungen sind die Melodien“. Der Kammerchor der Musikschule „Johann Matthias Sperger“ ließ zum Beispiel Leonard Cohens Klassiker „Halleluja“ und die „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johann Strauss erklingen, die Göhlener Musikschule fünf Abba-Hits, die Plauer Seemänner eine Mischung von Folklore, Shanty und Seemannslied. Der Brüeler Kirchenchor unter Leitung von Katrin Nagel aus Kuhlen sang „Erschein, Du heiliger Geist“, „Du bist da“ und „Lord, I lift your name on High“. Der von Auftritten in der Region bekannte Chor wollte es sich nicht nehmen lassen, sein Können auch in diesem Umfeld darzubieten. „Deshalb haben wir uns einfach beworben und freuen uns, dabei zu sein“, so Friederike Strothmann gegenüber SVZ.

Auf dem Golchener Hof steht schon die nächste Veranstaltung des Landkreises bevor: Am 21. Juni ab 16 Uhr wird hier der Förderpreis für Kunst- und Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen verliehen. Jörg Klingohr war der Initiator und stiftet den ersten Preis.

von Rüdiger Rump

erstellt am 13.Jun.2017 | 05:00 Uhr