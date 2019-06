Sternberg : Beliebter Abend am Sternberger See

von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Mecklenburgabend steht wieder an. Diese beliebte Veranstaltung des Heimatvereins Sternberg steigt am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr. Der Abend ist wieder Teil des Heimatfestes. Neu in diesem Jahr ist allerdings der Feier-Ort. Wegen Umbauarbeiten am Museum geht es nicht auf den Museumshof. Der Heimatverein erwartet seine Gäste auf dem Gelände des Anglervereins am Sternberger See – gegenüber des Parkplatzes vom Hotel Dreiwasser.

Als kleinen Programmpunkt werden die Danzkinnings des Heimatvereins unter Leitung von Heidi und Rudi Barz zeigen, welche Tänze sie heute drauf haben. Hinzu kommt die Musikschule Parchim-Lübz mit Manja Edert am Akkordeon. Für die Verpflegung sorgt Heiko Ehlers aus Klein Pritz. Los geht es am Freitag um 19 Uhr, Ende gegen 24 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf bzw. sieben Euro.