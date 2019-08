Neukloster : Beratung zu Sozialfragen

von svz.de

19. August 2019, 07:03 Uhr

Im Landkreis Nordwestmecklenburg widmen sich die Ortsverbände Grevesmühlen und Wismar des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern sozialen Problemen und deren Lösung.

Am morgigen Dienstag erhalten von 11 bis 12 Uhr Ratsuchende in Neukloster beim Pflegedienst Gießler in der Hauptstraße 12 vom VdK Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung, Pflegeversicherung. In Wismar findet die allgemeine Sozialberatung am 21. August von 10 bis 11.30 Uhr in der Median-Klinik in der Ernst-Scheel-Straße 28 statt.

Die direkte Zufahrt zur Hauptstraße in Neukloster ist am Dienstag freilich nicht möglich. Wegen Schachtsanierungen in der Bahnhofstraße und Hauptstraße sind die zentralen Durchfahrtsstraßen voll gesperrt.