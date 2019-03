Informationen in Schwerin : Berufe in Uniform

Veranstaltung im Berufsinformationszentrum

von Nadja Hoffmann

10. März 2019, 05:00 Uhr

Bundeswehr, Bundespolizei und die Landespolizei leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Menschen in unserem Land. Wer sich für einen Beruf im Dienste für Staat und Gesellschaft interessiert, kann sich am kommenden Donnerstag im Berufsinformationszentrum (BiZ) informieren. Einstellungsberater informieren über berufliche Laufbahnmöglichkeiten sowie Ausbildungs- und Studienchancen . Los geht es um 15 Uhr Am Margaretenhof 18.