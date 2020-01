Warin : Biberzählung im Naturpark

Erste Überraschung: Einige immer besiedelte Reviere sind diesmal leer

von Roland Güttler

02. Januar 2020, 12:00 Uhr

Es ist wieder soweit: Die jährliche Kontrolle der Biberreviere im Naturpark Sternberger Seenland wird in den nächsten Wochen durch die Ranger durchgeführt. „Bei den ersten Begehungen konnte bereits festgestellt werden, dass einige bisher immer besiedelte Reviere in diesem Jahr leer waren. Welche Ursachen das hat, müssen wir noch versuchen herauszufinden. In anderen Revieren waren die Burgen gut ausgebaut und auch Nachwuchs nachweisbar“, so der Leiter der Naturwacht, Mario Krüger.

Die endgültigen Ergebnisse der Beobachtungen und Zählungen werden wie gewohnt beim nächsten Bibertag im April in Alt Necheln bekanntgegeben. Zuletzt gab es einen neuen Rekord von 358 Bibern im Sternberger Seenland zu vermelden, 22 mehr als im Jahr davor.