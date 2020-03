von Onlineredaktion pett

02. März 2020, 15:56 Uhr

Einmal hinter die Kulissen blicken, die Hauptbühne aus einer anderen Perspektive betrachten, mit dem Alltag in Probenräumen und Werkstätten in Berührung kommen und in die geheime Zauberwelt des Theaters eintauchen. Das bietet die Führung. Treffpunkt ist um 15 Uhr das Foyer des Staatstheaters, Anmeldung unter Telefon 0385/53 00123.