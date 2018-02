Neukloster : Chemieunfall an der Blindenschule

Durch einen Unfall an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neukloster kam es heute Mittag zu einem massiven Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.

von Katja Frick

01. Februar 2018, 15:36 Uhr

Durch einen Unfall an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neukloster kam es am Donnerstagmittag zu einem massiven Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Bei einem missglückten Chemie-Experiment trat Schwefeldioxid aus, die sieben Schüler und die Lehrerin klagten über Atemwegsreizungen. „Es geht aber allen wieder gut, niemand musste ins Krankenhaus“, informierte der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster, Lars Krasemann, der den Einsatz leitete. Die Schüler seien vom Rettungsdienst betreut und anschließend ihren Eltern übergeben worden.

45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Neukloster, Lübberstorf, Zurow, Krassow und Glasin, fünf Rettungswagen sowie zwei ABC-Messfahrzeuge aus Dassow und Selmstorf waren vor Ort. „Die Einsatzmeldung kam um 12.05 Uhr“, so der Einsatzleiter. Atemschutzgeräteträger maßen mit Spezialgeräten zum Abschluss des Einsatzes die Werte in dem Chemieraum im Erdgeschoss der Schule. Der Raum musste nicht dekontaminiert werden, sondern wurde zur abschließenden Behandlung der Schule übergeben. Es reiche, wenn gründlich gelüftet werde, hieß es.

„Es war nichts zu sehen, als wir in den Raum kamen“, erzählte einer der Atemschutzgeräteträger der SVZ nach seinem Einsatz und meinte damit, dass keinerlei Substanzen während des Chemie-Experiments ausgetreten waren, nur eben das gasförmige Schwefeldioxid.

Brisant war wegen der Erstmeldung „Säureunfall“, dass die Landesschule inmitten zweier weiterer Schulen in Neukloster liegt. Links vom Haupttor befindet sich die Regionalschule und rechts das örtliche Gymnasium. Der massive Einsatz fiel genau in die Zeit der Abfahrt der Schulbusse für Schüler, die nach der sechsten Stunde Schluss hatten. „Der Schulbusverkehr verlief aber reibungslos“, so Lars Krasemann.

Viele Schüler der beiden angrenzenden Schulen konnten das Action-Schauspiel während ihres Unterrichts von ihren Klassenräumen aus verfolgen.

Die meisten der Feuerwehrleute mussten wegen des Einsatzes ihre Mittagspause unterbrechen und ihr Essen kalt werden lassen. Deshalb waren aber wohl auch so viele gleich vor Ort, hieß es aus der Einsatzleitung. „Wir waren mit fünf Leuten im Einsatz“, sagte beispielsweise Ronny Krüger, der Wehrführer aus Lübberstorf. „Das ist für uns tagsüber richtig gut.“ Zu seiner Wehr gehören 16 Aktive.