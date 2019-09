Dabel : Dabeler Angler treffen sich

Dabeler Angler treffen sich

von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

Der Familiennachmittag des Angelvereins Dabel findet am kommenden Sonnabend um 15 Uhr am Herrenweg 6 in Dabel statt. Es geht bei Kaffee und Kuchen los und setzt sich am Abend beim gemütlichen Grillen fort. Der Vorstand bittet zur Essensplanung um Anmeldung bis zum heutigen Mittwoch bei André Völzow unter 038485/ 18436 beziehungsweise 0152/28760446 oder beim Vereinsvorsitzenden Jörg Neumann unter 0172/ 73622473.