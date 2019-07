Kritzow : Dem Biber ganz nah kommen

von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Naturpark Sternberger Seenland gibt es einen fleißigen Baumeister. Wer dem Biber auf gepflegten Wanderweg ganz nah kommen will, kann sich dienstags oder donnerstags um 10 Uhr in Kritzow bei Langen Brütz an der Bushaltestelle einfinden. Die Tour heißt: „Biber und Glashütten“, dauert drei Stunden und ist zirka drei Kilometer lang. Es ist ein familienfreundlicher Rundkurs, bei dem überall Spuren des Bibers zu sehen sind. Die von Petra Zoschnik, einer zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin, gestaltete Wanderung kostet neun Euro pro Erwachsener und 4,50 Euro pro Kind ab sechs Jahre. Für Familien und Gruppen gibt es Rabatte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.