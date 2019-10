Brüel : Der Feuerwehr verbunden

Amtswehrführung lud Ehrenmitglieder zum Kaffeenachmittag nach Brüel ein – Interesse an Aktuellem wie an Erinnerungen

von Roswitha Spöhr

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

„Wenn die Sirene geht, möchte ich immer noch los. Aber ich darf nicht“, sagt Kerstin Nitschinger. Die 54-Jährige gehört seit 1994 der Freiwilligen Feuerwehr Sternberg an, musste aus gesundheitlichen Gründen aber aus dem aktiven Dienst ausscheiden. „Ich bin zur Feuerwehr gekommen, weil ich die Arbeit als wichtig empfinde. Ich wollte Menschen helfen und so kann man das am Besten zeigen“, sagt die Sternbergerin. Die Zusammengehörigkeit in der Feuerwehr sei früher aber „ganz anders als heute“ gewesen. Sie erinnert sich noch gern an die Skatabende, die Friedhelm Meyer bis 2012 organisiert hat. „Da hat man sich auch noch mal getroffen.“

Um so mehr freue sie sich auf den gemütlichen Kaffeenachmittag für Ehrenmitglieder und Feuerwehrsenioren. „Man lernt Gesichter dazu. Andere kenne ich und mit den Dabeler Feuerwehrsenioren treffen wir Sternberger uns ja zweimal im Jahr. Im November wieder in Sternberg. Es ist eine große Familie. Ich möchte das nicht missen“, so die 54-Jährige.

Einmal im Jahr lädt die Wehrführung des Amtes Sternberger Seenlandschaft zu diesem Treffen ein, am Sonnabendnachmittag in das Brüeler Gerätehaus. „Ihr seid Vorbild für andere Kameraden“, begrüßte Amtswehrführer Olaf Schröder die Frauen und Männer aus acht Feuerwehren.

In diesem Jahr habe es bisher 44 Brandeinsätze und 70 Hilfeleistungen im Amtsbereich gegeben, informierte er die Gäste. Auf Wunsch des Landkreises sollen Amtswehrzüge für größere Einsätze gebildet werden. „Es gibt sehr großen Zuspruch. Wir hatten gleich 35 Anmeldungen. Es wird zwei Gruppen geben.“ Zu hören war von der seit Jahrzehnten erfolgreichen Jugendarbeit. „Jetzt haben wir noch mehr Zug reingekriegt. Wir arbeiten auf Amtsebene besser zusammen. Es ist wichtig, dass von Kindesbeinen an gelernt wird, wie wichtig die Zusammenarbeit der Wehren ist.“ Über die Amtskleiderkammer in Dabel erfuhren die Senioren und Ehrenmitglieder, dass es auch eine Amtskammerwartin gebe, aber keine Kleidung, weil die Nachfrage von den Jugendfeuerwehren so hoch sei, dass die zusammengekommene Kleidung nicht ausreiche. „Wir versuchen, Geld zu regenerieren“, erklärte Schröder.

Auch wenn sie nicht mehr mit zu Einsätzen fahren können, wenn die Sirene heult oder der Pieper anschlägt, die Senioren interessieren sich dafür, was aktuell in den Wehren passiert.

„Wenn es möglich ist, bin ich bei diesen Nachmittagen dabei. Man trifft auch Kameraden, mit denen man Brände gelöscht und Wettkämpfe bestritten hat. Ich gehe auch zu den Jahreshauptversammlungen der Brüeler Wehr“, sagt Horst Breiksch. 1960 war er in die Brüeler Feuerwehr eingetreten, 21 Jahre lang stand er ihr als Wehrleiter vor. Der 87-Jährige erinnert sich noch gut an seinen ersten Einsatz. „Das war am 10. September 1960. In Borkow brannte eine große Scheune. Wenn man 59 Jahre Revue passieren lässt...“ Zum Kaffeenachmittag hatte Horst Breiksch denn auch einige Fotos mitgebracht.

Hintergrund

Zur Feuerwehr

Im Amtsbereich Sternberger Seenlandschaft mit einer Gesamtfläche von rund 300 Quadratkilometern gibt es

> 11 Feuerwehrstandorte

> drei Wehren mit besonderen Aufgaben: Sternberg, Brüel, Dabel

> 257 aktive Kameraden

> 119 Mitglieder in der Jugendabteilung

> 13 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren, die in der Jugendfeuerwehr Mitglied sind

> 71 Ehrenmitglieder und Feuerwehrsenioren