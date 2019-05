Neuhof : Die Neuen für alte Schmiede

Vereinsvorstand in Neuhof neu gewählt – Arbeitseinsatz am 18. Mai

von Onlineredaktion pett

09. Mai 2019, 12:00 Uhr

Neuhof | Der Verein Alte Schmiede will das Gemeindeleben intensivieren. „Mit großem Dank wurde der alte Vorstand verabschiedet, der außerordentlich gut gearbeitet hat. Er konnte den Verein mit schwarzen Zahlen übergeben“, informierte Schriftführerin Barbara Reimer nach der Neuwahl im Verein. Im neuen Vorstand ist Anne-Kathrin Gaarz aus Dämelow Vorsitzende. Ihr Stellvertreter ist Kenneth Stange aus Neuhof – „mit vielen guten Ideen“, so Reimer. Die Kasse hütet in Zukunft Dr. Maren Eilenberger-Czwalinna aus Hasenwinkel. Unterstützt werden alle drei von Alexander Schröder aus Hasenwinkel und Barbara Reimer aus Neuhof als Beisitzer. Annette Grimm habe sich im Vorfeld der Sitzung Gedanken gemacht, so Reimer: „Das Vorstandsteam sieht optimistisch in die Zukunft und hofft auch, in der Gemeinde auf große Resonanz zu stoßen.“ Für den 18. Mai hat der neue Vorstand zum Arbeitseinsatz im Gemeindehaus Alte Schmiede in Neuhof aufgerufen.