Raritäten des „Sternberger Kuchens“ : Die Zwergenmütze

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Sie ist sehr selten, mit einer Länge von einem bis maximal zwei Zentimeter relativ klein und sieht mit einer zur Basis spitz auslaufenden, im Querschnitt runden Form aus wie eine auf den Kopf gestellte, leicht gekrümmte Zwergenmütze aus.

Gemeint ist die Koralle Caryophyllia granulata, die als einzige Art aus der Ordnung der Steinkorallen (Scleractinia) im Sternberger Gestein gefunden werden kann. Die Abbildung zeigt in der Aufsicht einen Korallenkelch mit der typischen inneren sechsstrahligen radialen Symmetrie (Septen) eines in Kobrow gefundenen, 0,8 Zentimeter großen Exemplares aus der Sammlung Thiede, Parchim.

Die seit dem Erdmittelalter (ca. 210 Mio. Jahre) auftretende Ordnung Scleractinia umfasst ca. 5000 fossile und 2500 rezente Arten. Während die Mehrzahl der rein maritim lebenden Steinkorallen mit vielen Tausenden von Einzelpolypen koloniebildend auftraten bzw. auftreten und mit dem Wachstum ihrer in die Höhe wachsenden Kalkskelette maßgeblich an der Entstehung von Korallenriffen beteiligt waren bzw. sind, zählt die Caryophyllia granulata zu der auch heute noch existierenden Familie der Caryophylliidae. Das sind Korallen, die überwiegend solitär, d.h. als Einzelindividium, oder in kleinen Kolonien sowohl in tropischen als auch in gemäßigten Meeren vorkommen.

Im Gegensatz zu den meisten Riff bildenden Korallenarten, die Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius und Wassertiefen nicht unter 50 Meter (Symbiose mit lichtabhängigen einzelligen, für die Ernährung der Korallen wichtigen Mikroorganismen) für ihr Wachstum benötigen, tolerieren die meisten Arten der Familie Caryophylliidae Temperaturen ab ein Grad Celsius und sind aufgrund ihrer ausschließlich auf den Fang von Plankton ausgerichteten Ernährungsweise nicht auf lichtdurchflutete Wassertiefen angewiesen. Manche Vertreter sind noch in Tiefen von 5000 Metern anzutreffen.

Korallenriffe sind die größten Bauwerke der belebten Natur. Mit über 2000 Kilometern Länge ist das Great Barrier Reef Australiens die größte von Tieren aufgebaute Formation der Erde. Als so genannte „Regenwälder der Meere“ und damit wertvolle Ökosysteme sind die Riffe heute weltweit durch den Menschen auf vielfältige Weise gefährdet.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:11 Uhr