Neuburg : Diebstahl: Freiwillige Feuerwehr vermisst Schläuche

Nach einem Einsatz am vergangenen Freitag fehlen zwei C-Schläuche und ein Schlauchtragekorb.

von Roland Güttler

31. Juli 2019, 16:00 Uhr

Der Feuerwehreinsatz von Gagzow im Amt Neuhaus ist jetzt gar ein Fall für die Polizei. Aber nicht wegen Brandstiftung oder ähnlichem, sondern wegen Diebstahls. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg vermisste nach dem Einsatz am vergangenen Freitag nämlich zwei C-Schläuche und einen Schlauchtragekorb.

In Gagzow brannte ein Weizenfeld auf vier Hektar Größe. Insgesamt sechs Feuerwehren löschten zügig. Doch dann fehlten den Neuburgern Schläuche und Korb. Längeres Absuchen half nichts. Also startete Wehrführer Kai Rosenberg per Facebook einen Aufruf an den ehrlichen Finder. „Ansonsten müsse man Anzeige erstatten“, hieß es.

„Der Korb hat sich inzwischen wieder eingefunden, aber nicht die Schläuche“, erklärte Neuburgs Ordnungsamtsleiterin Steffi Guthardt am Dienstagnachmittag. Der Wehrführer hätte bei allen Wehren nach den Schläuchen gefragt, aber keine habe sie.

Seit Dienstag ermittelt die Polizei. Tatzeitraum ist der 26. Juli von 18.40 bis 21 Uhr. Eingesetzt war das betroffene Löschfahrzeug an einem Hydranten im Wiesenweg in Gagzow. Der Schaden beträgt 330 Euro.