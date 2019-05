Groß Labenz : Dorftheater

von svz.de

22. Mai 2019, 05:00 Uhr

Premiere in Groß Labenz: Am Sonnabend, 25. Mai, wird um 19 Uhr in der Dorfstraße 14 das kleine Dorftheater eröffnet. Siegmar Schröder, Gründer und Künstlerischer Leiter des Theaterlabors Bielefeld, hat über viele Jahre hinweg seinen Urlaub im beschaulichen Labenz verbracht. Immer mit dabei: sein Sohn Paul. Als Erstbespielung des von ihm begründeten Dorftheaters wird Siegmar Schröder das Stück „Paul“ zeigen.