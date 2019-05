Langen Jarchow : Ein Dorf schmückt sich zur Jahr-Feier

von svz.de

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Solch ein Hingucker aus Stroh wie vor dem Hof der Firma Schlüter in Langen Jarchow findet sich jetzt an einigen Stellen im Dorf. Die Einwohner bereiten ihre 800 Jahr-Feier vor, die sie vom 7. bis 9. Juni mit vielen Gästen begehen wollen. Etliche Einsätze zur Dorfverschönerung hat es in den vergangenen Wochen gegeben, der nächste Dorfputz beginnt am morgigen Sonnabend um 9 Uhr.