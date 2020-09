rosenow : Eintauchen in die grüne Lunge

„Tag der offenen Gartentür“ wird am Wochenende an 41 Orten nachgeholt

von Roland Güttler

24. September 2020, 05:00 Uhr

Natürliches Gartenglück ist vielfältig wie die Geschmäcker der Gartenbesitzer und -besucher. Davon können sich Naturliebhaber am Wochenende beim „Tag der offenen Gartentür“ überzeugen und auf Entdeckungstour gehen. Der sollte eigentlich im Juni steigen, musste wegen Corona aber verschoben werden. Landesweit öffnen nun an beiden Tagen jeweils 41 Gärten – teilweise aber nur an einem Tag.

Hier zwei Tipps für die Region: Bernd Fügert aus Penzin bei Blankenberg lädt am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr in sein „Waldschradskraut“ ein. Sein Motto der Gartengestaltung lautet: Keine perfekte Ordnung, keine noble Hütte, aber eine Vielfalt an Kräutern auf insgesamt 2600 Quadratmetern.

Mehr als doppelt so groß mit 6500 Quadratmetern ist das Anwesen von Wilfried und Monika Behnke in Rosenow, dem Nachbarort von Groß Raden. Der parkähnliche Garten ist geprägt von seiner abwechslungsreichen Gestaltung. Am Wochenende laden jeweils von 11 bis 17 Uhr die Behnkes wieder Besucher ein, ihre grüne Oase zu erkunden und dort zu verweilen. Geschwungene Wege, Rasenflächen, Nutz- und Ziergehölze, Obst-, Gemüse- und Kräutergarten, Gewächshaus und ein Hühnerhof zur Selbstversorgung. Es gibt eine mediterrane Ecke ebenso einen großen Teich. „Wir verwöhnen unsere Gäste mit Brot, Torten und Likör nach eigenen Rezepten. Auch Brot aus dem Holzbackofen wird es geben“, so Behnkes.