Witzin : Eisfest statt Gewässerpflege

Kräftiger Frost: Witzin lädt zum Vergnügen auf Mühlensee ein, Warin verschiebt Ostermarkt, Dabeler Angler sagen Arbeitseinsatz ab

28. Februar 2018, 21:00 Uhr

Freude in Witzin: Bei dem knackigen Frost kann am Wochenende endlich wieder ein Eisfest starten. Bibbern in Warin: Angesichts des Winters wird der vorgesehene Ostermarkt verschoben. Geduld üben in Dabel: Die Angler, die sich zum Arbeitseinsatz treffen wollten, müssen die Aktion am Samstag absagen.

Von Eishockey bei Sprintbiathlon

„Wenn nicht jetzt, wann denn?“ meint der Witziner Baldur Beyer. Mehrere Vereine, Organisationen und Private starten am Sonnabend unter der Verantwortung des örtlichen Angelvereins in Witzin ein offenes Eisfest auf dem Mühlensee mit den Disziplinen Eishockey, Eisstockschießen, Pikeschlitten-Fahren und einem Sprint-Biathlon auf der Schneedecke des Eises sowie dem schon legendären Witziner Eiskarussell.

Eishockey, Eisstockschießen und Pikeschlitten-Fahrten werden nach den örtlichen volkssportlichen Regeln durchgeführt, so Beyer. Eine einfachere Form wird für den Winterbiathlon festgelegt. Das betreffe das Schießen mit Luftgewehren auf Klappscheiben und Wertungsläufe in mindestens zwei Durchgängen. Jeweils vier Starter gibt es je Rennen im ersten und zweiten Durchgang. Gewertet wird nach dem Platzierungssystem mit Strafpunkten für jeden Fehlschuss.

„Die Laufstrecke beträgt eine Mühlenseerunde, vorausgesetzt, die Schneeverhältnisse bleiben so“, so Beyer. Sollte bis Sonnabend viel Schnee fallen, wird eine längere Laufstrecke über Land in Erwägung gezogen.“

Wintereinbruch stoppt Dabeler Initiative

Die Mitglieder des Angelverein Dabel wollten sich eigentlich voller Elan am 3. März dem vom Landesanglerverband ausgerufenem Tag der Gewässerpflege widmen, informiert Jörg Neumann, der Vereinsvorsitzende. „Wie bei vielen Vereinen macht aber diesmal das Wetter einen Strich durch die Rechnung.“

Geplant war das Befreien von Uferzonen und angrenzenden Waldstücken von Unrat. Als sich Mitglieder des Vorstandes aber jetzt ein Bild von den möglichen Einsatzgebieten verschaffen wollten, mussten sie feststellen, dass der späte Wintereinbruch diese Bemühungen verhindert. „Der Müll ist entweder unterm Schnee verschwunden oder dort, wo der Wind Stellen freigeblasen hat, lässt er sich kaum aufnehmen, da er am Erdboden festgefroren ist“, so Neumann. Der Angelverein Dabel will, sobald es die Wetterlage zulässt, einen neuen Anlauf nehmen und rechtzeitig den Termin bekanntgeben.

Neuer Termin für Markt in Warin

Der Vereinskreis von Warin hat beschlossen, den Ostermarkt auf den 24. März zu verschieben. „Das Wetter ist für die Akteure zu extrem“. sagt Angelika Krause, eine der Organisatorinnen.

In der Friedensstraße 33 bis 35 nahe der Feuerwehr sollte eigentlich an diesem Sonnabend ein Markttreiben herrschen, u.a. mit Bastelstraße, Kinderschminken, Töpfern, anderen Aktionen zum Mitmachen und verschiedenen Ständen.

Zeitplan für das Eisfest auf dem Witziner Mühlensee am

Sonnabend, 3. März:

ab 9.30 Uhr: Meldungen, Angelheim;

10 Uhr: Eröffnung und Belehrung zum Verhalten auf dem Eis;

10.15 bis 13 Uhr Uhr Eiswettbewerbe, Eiskarussell usw.,

13 Uhr: Start Volkssportbiathlon auf dem Mühlensee mit jeweils zwei Ski-Runden und den folgenden zwei Schießeinheiten;

gegen 14 Uhr: Siegerehrung

(Anmerkung: Der Zeitplan kann aus organisatorischen und witterungsbedingten Gründen verschoben werden. Für das leibliche Wohl sorgt der Angelverein im Vereinsheim.)