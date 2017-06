Brüel : Elf auf der Walz übernachten in Brüel

vergrößern 1 von 2 Foto: lena Marie Ehrich 1 von 2

Dieses Erlebnis werde wohl einmalig bleiben, sagt Lena Marie Ehrich. Sie hat Gesellen auf der Walz für eine Nacht Unterkunft in Brüel gegeben. Das Besondere: Gleich elf Frauen und Männer baten um Quartier.

Ihre Eltern seien gerade in den Urlaub gefahren, erzählt die 22-Jährige. „Ich saß noch auf dem Pferd auf dem Reitplatz und wollte nur schnell ins Haus, um mir etwas zu trinken zu holen. Da standen zwei Frauen in Zimmermannskluft in der Hofeinfahrt.“ Eine der Frauen habe ihren Stock genommen, auf die Gürtelschnalle geklopft und etwas in Reimen vorgetragen. Sie habe von Erfahrungen gesprochen, die jetzt gemacht würden, dass sie sich die Welt ansehen wollten und kein Geld hätten, eine Nacht bleiben wollten und sich herzlich bedanken, erzählt Lena Marie Ehrich.

Ihre Antwort: „Klar, wir haben ein Ferienhaus. Das kann ich zeigen. Aber wie bitteschön haben Sie von uns erfahren?“. Die „Dorfschenke“ habe den Tipp gegeben. Wer damit gemeint sei, könne sie nur vermuten, so die 22-Jährige. Eher beiläufig habe dann eine der Frauen erwähnt, dass es allerdings neun weitere Gesellen seien, die Unterkunft suchen.

Worauf sie wohl ein entsetztes Gesicht gemacht habe, erzählt die Brüelerin.

Weil einige erst neu aus Bützow zu den anderen gestoßen waren, wollte man ihnen die Wanderschaft erleichtern und vier Tage gemeinsam gehen. Die beiden Frauen schauten sich das Ferienhaus an und holten die übrigen dazu. Von Gastgeberin Lena Marie Ehrich gab es nicht nur eine Unterkunft gratis, sondern auch noch Apfelsaft und 20 Eier aus dem Hühnerstall.

„Es war sehr voll im Ferienhaus und alle sahen ziemlich erledigt aus“, sagt die Brüelerin. Man habe sich noch ein wenig unterhalten und so habe sie erfahren, dass die Frauen und Männer nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz kommen. Es waren Zimmerer, Edelmetallschmiedin, Schlosser, Schreiner und Schneider, so dass sie sich schon in der Kluft unterschieden haben.



von Roswitha Spöhr

erstellt am 08.Jun.2017 | 12:00 Uhr