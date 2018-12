Sternberg : Eltern müssen Kinder bei der Polizei abholen

von Michael Beitien

14. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Am Freitag wurden drei Kinder bei einer Sachbeschädigung erwischt. Die drei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren sollen einen Werbeaufsteller bei Foto-Jörss beschädigt haben. Der Inhaber des Geschäftes hielt die Kinder fest, war von der Polizei in Sternberg zu erfahren. Die Beamten holten die Kinder in das Revier und verständigten deren Eltern, dass sie ihre Jungs bei der Polizei abholen können. Bereits am Mittwoch war ein Werbeaufsteller beschädigt worden. Die Polizei vermutete, dass es sich um dieselben Kinder gehandelt haben könnte.