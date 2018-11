Sternberg : Endspurt zum Nikolausmarkt

Am Sonnabend öffnen Händler in der Sternberger Altstadt ihre Geschäfte

von Michael Beitien

29. November 2018, 06:57 Uhr

Nur noch zwei Tage, dann ist Nikolausmarkt in Sternberg. Der Marktplatz ist vorweihnachtlich geschmückt. An der schmucken Tanne wurde eine 156 Meter lange Lichterkette installiert. Die ist neu und mit LED-Lämpchen ausgestattet, erfuhr SVZ von Bauhofchef Dietmar Merseburger.

Zum Nikolausmarkt öffnen am Sonnabend bis 16 Uhr viele Geschäftsleute in der Altstadt ihre Läden und haben sich teils besondere Aktionen ausgedacht. Bei Foto Jörss in der Luckower Straße kann man sich beispielsweise ein Sofort-Foto mit Nikolausmütze anfertigen lassen. Aktionen und Fotos mit „Knirpsi“ gibt es bei Knirps Klamotte in der Kütiner Straße. Das Geschäft feiert zugleich ersten Geburtstag. In der gleichen Straße begeht Tik Tak Top sein 20-Jähriges. Hier gibt es unter anderem um elf und um 15 Uhr eine Modenschau. Hobby Time Ahrens lädt zum Basteln ein, bei Brillen Müller gibt es Glühwein und Waffeln an der Feuerschale. Alle Angebote des Tages sind in einem Flyer zusammengefasst, den die Touristinfo Sternberg erstellt hat. Noch zwei Tipps: Im Heimatmuseum ist bei freiem Eintritt Tag der offenen Tür. Und das Polizeirevier testet von 14 bis 15 Uhr den Atemalkohol.