Sternberg : Enge Straße durch Neu Pastin

Anwohnerin schlägt neue Verkehrsregelung im Ortsteil vor

von Michael Beitien

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Enge Straßen im Sternberger Ortsteil Neu Pastin: Nur in Höhe der Bushaltestraße ist die Fahrbahn breit genug, dass zwei Autos aneinander vorbei kommen. Die Folge: Immer wieder weichen Autos auf die Bankette aus. Darauf machte eine Einwohnerin aus dem Ortsteil aufmerksam. Dieser Seitenstreifen hat in Höhe ihres Hauses bereits arg gelitten. Außerdem werde zu schnell gefahren.

Auf die Probleme mit dem Verkehr wollte die Anwohnerin auf der jüngsten Bauausschusssitzung aufmerksam machen. Allerdings hatte sie vergeblich am Tagungsort gewartet. Das Rathaus war verschlossen. Die Ausschussmitglieder waren vor der Sitzung zu mehreren Vor-Ort-Terminen unterwegs. Sie kamen dadurch erst einige Minuten später ins Rathaus. Das bedaure er sehr, entschuldigte sich Ausschussvorsitzender Mathias Schwarz. Er ermunterte die Bürgerin, den nächsten Bauausschuss zu nutzen. Er tagt am 21. Oktober um 18 Uhr im Rathaus.

Eine Idee der Neu Pastinerin ist übrigens, über Verkehrsschilder zu regeln, wer in der engen Passage die Vorfahrt hat. Also mit den Schildern, auf denen ein roter und ein schwarzer Pfeil das vorgibt. Leider, so beobachtet sie, nehmen viele Autofahrer zu wenig Rücksicht auf andere. Deshalb traut sie sich auch nicht mit dem Fahrrad auf diese Straße.