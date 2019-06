Sternberg : Erste Sitzung in neuer Stadtvertretung

von Michael Beitien

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Neustart in der Sternberger Stadtvertretung: Am heutigen Mittwoch findet um 19 Uhr im Rathaussaal die konstituierende Sitzung statt. Sieben der 15 Sitze hat bei den Kommunalwahlen im Mai die CDU gewonnen. Die SPD schickt vier und die Linke zwei Vertreter ins neue Stadtparlament. Einen Sitz hat die AfD gewonnen. Außerdem sicherte sich Thomas Dolejs als Einzelbewerber einen Platz. Heute Abend geht es um die Besetzung des Vorsitzenden der Stadtvertretung und seiner Stellvertreter, der Ausschüsse und wer Sternberg in verschiedenen Gremien vertritt. Dem öffentlichen Teil der Sitzung schließt sich eine Beratung hinter verschlossenen Rathaustüren an. Ein Punkt auf der nicht öffentlichen Tagesordnung ist ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans am Kugelberg.