Bad Kleinen : Es soll ein Schmuckstück werden

Pläne für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes von Bad Kleinen liegen vor: Baustart im September

von svz.de

18. Mai 2018, 20:45 Uhr

Der millionenschwere Ausbau der Zugstrecke Schwerin – Rostock und die dazugehörende Umgestaltung des Bahnhofes Bad Kleinen erreichen nun auch den Bahnhofsvorplatz. Von September an wird das bislang wenig einladende Areal umgestaltet. Von Gemeinde und Bahn gemeinsam. „Das wird etwa 790 000 Euro kosten, 70 Prozent davon werden vom Energieministerium des Landes gefördert“, berichtet Bürgermeister Joachim Wölm (Linke). Weitere 110 000 Euro Bauleistungen übernimmt die Deutsche Bahn, der das Grundstück derzeit noch gehört. Dazu zählen Pflasterarbeiten an Gehwegen, die Verlegung der Trink- und Schmutzwasserleitungen sowie Erneuerungen von Fahrgastunterstand, Bänken und Beleuchtung. „Die Förderbescheide sind zwar noch nicht da, aber am Ende werden für uns zirka 140 000 Euro Eigenanteil übrig bleiben“, rechnet Wölm vor. Nach Abschluss der Arbeiten geht das Gelände ins Eigentum der Gemeinde über.

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Bahnhofsvorplatzes wird der Versorgungstrakt werden – mit Kiosk und angegliedertem Sanitärbereich. Da dergleichen von der Bahn auf der neu gestalteten Station nicht mehr angeboten wird, sah sich die Gemeinde in der Pflicht, den Reisenden etwas Adäquates anzubieten. „Wir werden beides verpachten und sind schon auf der Suche nach einem Betreiber“, so Wölm. Das heißt aber auch, dass die Benutzung der Toiletten wahrscheinlich etwas kosten wird. Beide Gebäude werden auf der Südseite des Platzes aufgestellt.

Dorthin wird auch die Bushaltestelle für den Personennahverkehr verlegt, die sich derzeit noch auf der Nordseite befindet. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil der Gehweg dort auf privatem Grund und Boden liegt. „Wir haben wiederholt versucht, diesen Bereich zu erwerben, das ist uns nicht gelungen“, berichtet Eckhard Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen. Die Fläche gehört daher nicht zum überplanten Bereich. Das bedeutet, dass der Bürgersteig auf dem Privatgelände nicht erneuert wird.

Wichtig ist zudem die Neugestaltung der Parkplätze vor dem Bahnhof. Da die zentral sowie im seitlichen Bereich stehenden Lindenbäume erhalten blieben , ist noch Platz für neun Stellflächen, zwei davon als Behindertenparkplätze. „Natürlich wird es dort eine beschränkte Parkdauer geben – mittels Parkscheibe im Fahrzeug“, blickt der Bürgermeister voraus. Eine halbe Stunde Parkdauer für den privaten Hol- und Bringedienst der Bahnreisenden hält er für angemessen. Zumal es in unmittelbarer Nähe zwei weitere Parkplätze gibt, auf denen Fahrzeuge längere Zeit kostenfrei stehen können.

Die ursprünglich geplante Ladesäule für Elektrofahrzeuge und der dafür vorgesehene Stellplatz entfallen hingegen. „Das ist an dieser Stelle wenig sinnvoll, schon aufgrund der eingeschränkten Parkdauer“, sagt Bernd Heidrich. Der Gemeindevertreter und Vorsitzende des Finanzausschusses berichtet, dass dies auf einer unmittelbar benachbarten Grundstücksfläche, die ebenfalls in Gemeindebesitz ist, eingerichtet werden soll.