Sternberg : Fachkräfte weiterhin gefragt

Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt gestiegen – aber nur leicht

von svz.de

01. Februar 2019, 06:37 Uhr

„Der Winter ist bislang relativ mild und so ist saisonbedingt der Anstieg der Arbeitslosenzahl nicht so hoch ausgefallen“, so Dennis Mundt von der Arbeitsagentur. 1581 Frauen und Männer waren im Januar 2019 in der Region Parchim/Sternberg ohne Job, das sind 142 mehr als noch im Dezember. Der Großteil mit 58,4 Prozent sind Männer, Frauen sind zu 41,6 Prozent ohne Job. Die Arbeitslosenquote stieg von 6,7 auf 7,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen, die nach dem Sozialgesetzbuch III (SGB III) Arbeitslosengeld beziehen, stieg um 80 Personen auf 517, bei den Beziehern von Unterstützung nach dem SGB II (Hartz IV) stieg die Zahl um 62 auf 1064.

Ein großes Problem ist die Fachkräftesituation. Die Unternehmen, die auf Grund der Witterung in früheren Zeiten saisonale Fachkräfte entließen, halten diese jetzt fest und nutzen die Möglichkeit der Kurzarbeit. Denn der Arbeitsmarkt ist groß und es wird den Fachkräften einiges geboten, um sie für ihr Unternehmen zu gewinnen. Übernahme der Kosten für die Kinderbetreuung, zusätzliche Altersvorsorge, Dienstwagen auch zur privaten Nutzung sind nur einige Beispiele, die Unternehmen anbieten und damit Fachkräfte umwerben.

Weitere Werbemaßnahmen plant auch die Arbeitsagentur und bietet vielfältige Umschulungs- und Qualifizierungs- möglichkeiten an. Informationen sind in der Geschäftsstelle erhältlich. In Schwerin findet außerdem am morgigen Sonnabend, 2. Februar, eine Berufs- und Studienmesse statt, zu der Interessenten wie Schulabgänger eingeladen sind.